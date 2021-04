Ünlü rapçi hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

DMX olarak bilinen rapçi Earl Simmons, 50 yaşında hayatını kaybetti. DMX, kalp krizi geçirdikten sonra New York'ta hastaneye kaldırılmış ve durumunun ağır olduğu ifade edilmişti. Ünlü müzisyen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DMX HAKKINDA

Earl Simmons dünyanın önde gelen rap şarkıcılarından biriydi. Şarkıları popüler müziğe olan tepkisiyle öne çıkmıştır.

1998 yılında ilk albümü It's Dark and Hell is Hot isimli ilk albümünü çıkardı. Aynı yıl çıkardığı Flesh of My Flesh, Blood of my Blood albümü listelerde bir numara oldu. 1999 yılında And Then There Was X ve 2001 yılında çıkardığı The Great Depression albümleri büyük beğeni topladı. 2000 yılında Jet Li'nin de bulunduğu Cradle 2 the Grave filminde, 2001 yılında Steven Seagal ile Exit Wounds filminde, 2004 yılında Michael Ealy ile Never Die Alone filminde rol aldı.