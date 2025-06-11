Ünlü rapçi Macklemore'un evi soyuldu

ABD'nin Seattle eyaletinde rapçi Benjamin Hammond Haggerty'nin evi soyuldu. Yerel medyada çıkan haberlere göre; özellikle Gazze'ye verdiği destekle son zamanlarda adından söz ettiren Macklemore'un Seattle'daki evinde gerçekleşen soygun sırasında rapçinin çocukları ve bir bakıcı evdeydi.

Evde çocuklarla ilgilenen bakıcı, Benjamin Hammond Macklemore'un çocukları uyurken iki adamın evin verandasından içeri girdiğini ve içlerinden birinin kendisine sprey sıktığını belirtti. Seattle Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, hırsızlardan birinin bakıcı kadını etkisiz hale getirdiği, diğer hırsızın ise binlerce dolar değerindeki eşyaları çaldığı aktarıldı. Bakıcı kadının kurtulup polisi araması üzerine hırsızların kaçtığı, rapçi Macklemore'un çocuklarının ise olaydan yara almadan kurtulduğu kaydedildi.

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FİLİSTİN'E DESTEĞİNİ BİRÇOK KEZ YİNELEMİŞTİ

Müzik kariyerine 2000'li yıllarda başlayan Benjamin Hammond Macklemore, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ilk kez 7 Kasım 2023'te eleştiren bir mesaj paylaşmıştı. Macklemore, 2 Haziran 2024'te Almanya'da verdiği konserde de Filistin'e desteğini yinelemişti.