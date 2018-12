Özgün Uğurlu, Instagram hesabından oğlu Ediz’in videosunu paylaştı. Ünlü şarkıcı, paylaşımına, "Uzun çalışmalar meyvesini verdi. İnsanlık için küçük ama bizim için büyük bir gelişme hehe. Artık bu mart pastasının mumlarını kendisi üfler oğlum inşallah" notunu düştü. Özgün'ün bu paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

Özgün Uğurlu ve Nida Kaçar çiftinin oğlu Ediz, 23 Mart 2019’da 4 yaşına girecek.

"BABALIK ÇOK ÖZEL BİR DUYGU"

Ünlü şarkıcı, oğlu Ediz'i kucağına aldığında şu sözleri söylemişti:

"Babalık çok özel bir duygu. Genel olarak çok güzel giden bir hayatım var. Down sendromunu bir hastalık olarak görmüyorum ve sadece şunu söyleyebilirim; şaşırdım, çünkü test sonuçlarında bir şey çıkmamıştı. Zaten bunu duyduğum an değil, Ediz'i kucağıma ilk aldığım an neler hissettiğimdi önemli olan... Çok acayip bir şeydi, sanki kalbi avuçlarımda atıyordu. Biz bir bebek bekliyorduk, Allah bize melek gönderdi."

