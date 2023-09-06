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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ünlü yönetmen Ceylan Ede Sapanca Gölü'nde boğuldu

        Ünlü yönetmen Ceylan Ede Sapanca Gölü'nde boğuldu

        Sakarya'da serinlemek için girdiği Sapanca Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren ünlü yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 03:24 Güncelleme: 06.09.2023 - 03:44
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        Ünlü yönetmen Sapanca Gölü'nde boğuldu
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde arkadaşlarıyla bindikleri kayıktan yüzmek için Sapanca Gölü'ne atlayıp, boğulma tehlikesi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan ünlü yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede (58), hayatını kaybetti.

        Sapanca ilçesine bağlı Kırkpınar Mahallesi yakınlarında, Sapanca Gölü'nde dün akşam saatlerinde kayıkla göle açılan 3 arkadaştan Albulkadir Ceylan Ede, yüzmek için suya atladı. Bir süre yüzdükten sonra, boğulma tehlikesi geçiren Ede'yi arkadaşları sudan çıkardı.

        KALBİ DURDU

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ede'nin duran kalbi, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Abdulkadir Ceylan Ede, kaldırıldığı Sapanca Devlet Hastanesi´nin acil servisindeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'nın haberine göre; yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Abdulkadir Ceylan Ede, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        Abdulkadir Ceylan Ede'nin Aynalı Tahir, Pusat, Acı Hayat gibi reyting rekorları kıran bir çok televizyon dizisinin yönetmeni olduğu öğrenildi. Ede'nin cenazesi, memleketi olan Eskişehir'e gönderildi.

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