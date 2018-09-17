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Ünlü yönetmen Murat Şeker'e dolandırıcı şoku

Ünlü yönetmen, yapımcı ve senarist Murat Şeker adının kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını öğrenince isyan etti. Şeker, kendi adını kullanarak insanlara oyunculuk vadeden ve karşılığında para talep eden şahsın peşine düştü

17.09.2018 - 18:12 | Güncelleme:

Türkiye’nin ünlü yönetmenlerinden biri olan Murat Şeker’in başı dolandırıcılarla dertte. Birçok filme imza atan Şeker, adını kullanarak cep telefonu çalan, vatandaşları ünlü etmek vaadiyle kandıran dolandırıcının peşine düştü. “Arkadaşım Max”, “Aşk Geliyorum Demez”, “Aşk Tutulması”, “Plajda”, “Türk Gibi Başla Alman Gibi Bitir”, “Deliormanlı” ve “Çakallara Dans” serisi filmlerinin yönetmeni olan Murat Şeker vatandaşlara uyarılarda bulundu.

SİZİ ÜNLÜ EDECEĞİM DİYEREK PARALARINI ALIYOR

Kendini Murat Şeker olarak tanıtan şahsın adını birçok vatandaşa sizi filmlerde oynatacağım diyerek karşılığında para istediği öğrenildi. Şeker'in adını kullanan şahsın, "Ben yönetmen Murat Şeker, telefonumun şarjı bitti bir görüşme yapabilir miyim" diyerek vatandaşların telefonunu çaldığı da ortaya çıktı. Bu duruma sinirlenen ünlü yönetmen Murat Şeker ise adli makamlara başvurarak dolandırıcının peşine düştü.

YÖNETMEN KILIĞINA GİRİYOR

Bodrum Türk Filmleri haftası kapsamında Bodrum’a gelen Murat Şeker aldığı telefonla çılgına döndü. Adını kullanan bir kişinin telefon çaldığını ve bazı kişilerden ise sizi filimde oynatacağım diyerek para istediğini öğrendi. Dolandırıcının peşine düşen ünlü yönetmen vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirterek böyle bir duruma maruz kalmamalarını istedi.

Murat Şeker, bir kişinin kendi adını kullanarak dolandırıcılık yaptığını ifade etti. Şeker, şikayet ederek şunları söyledi “Benim adımı kullanarak Ben Murat Şekerim diyerek insanları dolandırıyor. Öğrendiğim kadarıyla 2 tane cep telefonu çalmış. İnsanların yanına giderek ben Murat Şeker telefonunuzu kullanabilir miyim diyerek alıyor vatandaşın telefonunu konuşa konuşa gidiyor ve gözden kayboluyor. Gecen gün sosyal medya üzerinden biri mesaj attı. Murat bey bugün Şişli’de görüşmüştük, 'Beni Arka Sokaklar dizisinde oynatacaktınız' diyor. Bende cevap yazarak Almanya’dayım sizinle de görüşme yapmadım. Benim adımı kullanan bir sahtekar var ona denk geldiniz herhalde dedim” ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARA PARA VERİLİR, ALINMAZ"

Dizide veya filmde oynayan oyunculara para verildiğini para alınmadığını ifade eden Şeker, “Bir de bu sahtekar milletten para alıyor. Bu konuda tüm vatandaşlarımızı ve özellikle geçlerimizi uyarıyorum. Biz yönetmenler, filmde oynattıklarımıza para veriyoruz. Oyuncuların paralarını almıyoruz. Oynayan herkese emeklerinin karşılığında para veriyoruz, para almıyoruz. Akıl var mantık var, olur mu para almak o yüzden özellikle geçlerimiz bu duruma dikkat etsin. Benim adımı kullanarak etrafta dolaşan dolandırıcıya dikkat etsinler. Özellikle genç kızların yanına gidip sizden çok güzel bir elektrik aldım, sizi filimde oynatırım diyormuş. Ben sokaklarda öyle şeyler yapmıyorum. Çalıştığım oyuncularda belli en çok eleştiriyi de bu yüzden alıyorum. Benim tipim belli sokaktan kimseyi çevirip bir şey dediğimde yok. Bir savcı ile görüştüm bundan fazla bir şey çıkmaz dedi. Biz medya da biraz bilinen insan olarak, cep telefonuna ismimi yazarsan bütün bilgilerim çıkar ortaya. Gençlerin ve vatandaşlarımızın biraz uyanık olmaları lazım” şeklinde konuştu.

"BENİM ADIMI KULLANARAK TELEFON ÇALMIŞ"

Adını kullanarak cep telefonu hırsızlığı yapıldığını da belirten Şeker, “İlk duyduğumda güldüm. Çünkü cep telefonu çalmış. Bende komik karşıladım bir cep telefonu çalmak için mi ismimi kullanmış bari adam gibi bir şey yapsaydı deyip sadece güldüm geçtim. Artık kızmaya başladım gerçekten. Gereksiz yere birileri üzülebilir hayalleri yıkıla bilir. Biz bu konunun filmini yapıyoruz zaten “Çakallarla dans” filmiyle. İnsanları kandıran çakalların filmini yapıyoruz. İnsanların saflığından faydalanan insanları filme konu ediniyoruz. Halen saf kardeşlerimiz ablalarımız var” dedi.

Yakın bir arkadaşının tanıdığını da dolandırıldığını söyleyen Şeker, “Para alıp almama konusunda bir bilgim yok. Telefonunu çaldıran kişi şikayette bulunmuş savcılığa intikal etmiş. Benim tanıdığımın bir arkadaşı telefonunu çaldıran. Arkadaşım beni aradı senin adını kullanarak benim başka bir arkadaşımın telefonunu çaldırmış dedi. Sosyal medyadan aldığın en az 8 şikayet var” şeklinde konuştu.

SOTEYE YATIP BEKLİYOR

Yeni filmler çıkardığı zaman dolandırıcının ortaya çıktığını da sözlerine ekleyen ünlü yönetmen Şeker, “Bundan 6 ay önce vardı piyasada gezip benim ismimi kullanıp insanları dolandıran bu şahıs. Bir süredir sesi sedası çıkmıyordu. 3 gündür yine başlamış benim adımı kullanarak dolandırıcılık yapmaya. Bu sahtekar soteye yatıp bizim film çıkarmamızı kolluyor. Daha çok ismimiz piyasada ve haberlerde yer alınca, sinsi bekliyor ve ismimiz duyulmaya başladığında yeniden piyasaya çıkıyor. Ama ben onu bulacağım” dedi.

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