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        Haberler Magazin Ünlüler sıradan bir hayat yaşasaydı hangi mesleği yapardı? - Magazin haberleri

        Ünlüler sıradan bir hayat yaşasaydı hangi mesleği yapardı?

        Sosyal medyada; ünlü isimler yapay zekâ kullanılarak "Ünlüler sıradan bir hayat yaşasaydı hangi mesleği yapardı?" sorusunun peşine düşüldü. Ortaya çıkan görüntüler bir hayli dikkat çekiciydi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 15:15 Güncelleme: 28.05.2025 - 15:49
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        Ünlüler sıradan bir hayat yaşasaydı hangi mesleği yapardı?
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        Eğitim hayatını Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nde tamamlayan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, yapay zekâ ile matematik öğretmeni oldu.

        Şarkıcı Demet Akalın, bir hamburgercide kasiyer.

        Türkücü İbrahim Tatlıses, yapay zekâ yardımı ile bu sefer gömlek ve kravatı ile sevenlerinin karşısına bankacı olarak çıktı.

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        Sosyal medyada en çok dikkat çeken ünlülerden biri de Serdar Ortaç oldu. Şarkıcı, "Ünlüler sıradan bir hayat yaşasaydı hangi mesleği yapardı?" sorusuna karşılık imam olarak karşımıza çıktı.

        Setlerden arta kalan zamanlarında doğada ve denizde teknede vakit geçirmeyi seven Kıvanç Tatlıtuğ, yapay zekâ ile çımacı oldu.

        Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nden mezun olan Cem Yılmaz, daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nin Turizm İşletmeciliği Bölümü'ne kaydolmuş ancak eğitimini yarıda bırakmıştı. Ünlü komedyen burada ise turizmci olarak karşımıza çıktı.

        Hande Erçel ise oldukça bitkin görünen bir doktor.

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        Tarkan ise bir sokak müzisyeni.

        Açıklamaları ile sıkça adından söz ettiren Hülya Avşar, gişe memuru olarak karşımıza çıktı.

        Komedyen Şahan Gökbakar da sokak simitçisi.

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        #ünlüler
        #Yapay Zeka
        #meslek
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