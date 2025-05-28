Eğitim hayatını Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nde tamamlayan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, yapay zekâ ile matematik öğretmeni oldu.

Şarkıcı Demet Akalın, bir hamburgercide kasiyer.

Türkücü İbrahim Tatlıses, yapay zekâ yardımı ile bu sefer gömlek ve kravatı ile sevenlerinin karşısına bankacı olarak çıktı.

REKLAM

Sosyal medyada en çok dikkat çeken ünlülerden biri de Serdar Ortaç oldu. Şarkıcı, "Ünlüler sıradan bir hayat yaşasaydı hangi mesleği yapardı?" sorusuna karşılık imam olarak karşımıza çıktı.

Setlerden arta kalan zamanlarında doğada ve denizde teknede vakit geçirmeyi seven Kıvanç Tatlıtuğ, yapay zekâ ile çımacı oldu.

Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nden mezun olan Cem Yılmaz, daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nin Turizm İşletmeciliği Bölümü'ne kaydolmuş ancak eğitimini yarıda bırakmıştı. Ünlü komedyen burada ise turizmci olarak karşımıza çıktı.

Hande Erçel ise oldukça bitkin görünen bir doktor.

REKLAM

Tarkan ise bir sokak müzisyeni.

Açıklamaları ile sıkça adından söz ettiren Hülya Avşar, gişe memuru olarak karşımıza çıktı.