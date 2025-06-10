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        Haberler Magazin Ünlülerden renkli tatil paylaşımları - Magazin haberleri

        Ünlülerden renkli tatil paylaşımları

        Ünlüler; Ege'den Akdeniz'e uzanan tatillerinde hem dinleniyor hem de keyif yapıyor. Aileleriyle ya da sevdikleriyle geçirdikleri anları, sosyal medyada paylaşan ünlüler, renkli mayolar ve şık bikinilerle dikkat çekiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 22:14 Güncelleme: 10.06.2025 - 22:14
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        Ünlüler tatilde
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        Ünlüler; Ege'de Akdeniz'de, hatta Yunan adalarında tatil yapıyor. Kimi ailesiyle huzur arıyor, kimi ise sevgilisiyle romantik anlar yaşıyor. Tatillerinden paylaştıkları fotoğraflarla sosyal medyada adeta yaz modasını sergiliyor, renkli tatil paylaşımlarıyla dikkat çekiyorlar.

        Defne Samyeli

        Helin Kandemir

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        Zeynep Alkan

        Melis Sezen

        İrem Derici

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        Şevval Şahin

        Berrak Tüzünataç

        Zehra Güneş

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        Bensu Soral

        Naz Elmas

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