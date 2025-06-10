Ünlülerden renkli tatil paylaşımları Ünlüler; Ege'den Akdeniz'e uzanan tatillerinde hem dinleniyor hem de keyif yapıyor. Aileleriyle ya da sevdikleriyle geçirdikleri anları, sosyal medyada paylaşan ünlüler, renkli mayolar ve şık bikinilerle dikkat çekiyor

Habertürk Giriş: 10.06.2025 - 22:14 Güncelleme: 10.06.2025 - 22:14 facebook

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