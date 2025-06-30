Ünlülerden tatil pozları yağmuru

Yaz geldi, ünlüler de tatil sezonunu açtı. Kimisi Bodrum, Çeşme gibi popüler tatil yerlerine giderken, kimisi de yurt dışında güneşin ve denizin tadını çıkarıyor. Sosyal medyada paylaştıkları tatil fotoğraflarıyla yaz modunu gösteren ünlüler, hem Türkiye’nin hem de dünyanın farklı noktalarından tatil fotoğraflarını paylaşıyor.

Ahu Yağtu

Defne Samyeli

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Damla Sönmez

Deren Talu

Aslı Sümen

Derin Talu

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Şevval Şahin

Zeynep Özkaya Can