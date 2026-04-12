        Haberler Gündem Güncel Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 8 şüphelinin test sonucu belli oldu | Son dakika haberleri

        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 8 şüphelinin test sonucu belli oldu

        İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda kan, idrar ve saç örnekleri alınan 8 şüphelinin test sonucu belli oldu. Rapora göre şüpheliler İbrahim Çelikkol, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli ve İlkay Şencan'ın testleri pozitif çıktı

        Giriş: 12.04.2026 - 01:06 Güncelleme:
        8 şüphelinin test sonucu belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında kan, idrar ve saç örnekleri alınan şüphelilerle ilgili Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından rapor hazırlandı.

        ÇELİKKOL, BİLİMLİER, CECELİ VE ŞENCAN'IN TESTLERİ POZİTİF

        AA'nın haberine göre; rapor sonucunda şüpheliler İbrahim Çelikkol, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli ve İlkay Şencan'dan alınan örneklerde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunduğu tespit edildi.

        REKLAM

        Hande Erçel'in idrar örneğinde "morfin, kodein ve metaboliti kodein glukuronid", ayrıca ilaç etken maddelerinden "parasetamol" bulunduğu, kan ve saç örneklerinde ise uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddeleri bulunmadığı belirlendi.

        SABANCI, ORMAN VE ELMAS'IN TEST SONUÇLARI NEGATİF

        Hakan Sabancı, Fikret Orman ve Burak Elmas'tan alınan örneklerde ise herhangi bir maddeye rastlanmadı.

        *Haberin fotoğrafları AA servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 10 Nisan 2026 (Trump'tan Netanyahu'ya Lübnan Telefonu)

        Mücteba Hamaney: Savaş istemiyoruz. İranlılar Hamaney için sokağa çıktı. Trump'tan Netanyahu'ya Lübnan telefonu. CHP'den Numan Kurtulmuş'a çağrı. Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti. Siyasette ara seçim tartışması. Kurtulmuş'tan İsrail'e tepki. CHP Ankara İl başkanı gözaltında. Üsküdar Belediyesi'ne ...
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        Kayseri'de Fenerbahçe şov!
        Tedesco'dan sakatlık açıklaması!
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        'Dünyanın 4. büyük deniz filosuna sahibiz'
        Fatih Tekke'den penaltı isyanı!
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        Trabzonspor'a Alanya çelmesi!
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
