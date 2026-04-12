Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 8 şüphelinin test sonucu belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında kan, idrar ve saç örnekleri alınan şüphelilerle ilgili Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından rapor hazırlandı.

ÇELİKKOL, BİLİMLİER, CECELİ VE ŞENCAN'IN TESTLERİ POZİTİF

AA'nın haberine göre; rapor sonucunda şüpheliler İbrahim Çelikkol, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli ve İlkay Şencan'dan alınan örneklerde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunduğu tespit edildi.

Hande Erçel'in idrar örneğinde "morfin, kodein ve metaboliti kodein glukuronid", ayrıca ilaç etken maddelerinden "parasetamol" bulunduğu, kan ve saç örneklerinde ise uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddeleri bulunmadığı belirlendi.

SABANCI, ORMAN VE ELMAS'IN TEST SONUÇLARI NEGATİF

Hakan Sabancı, Fikret Orman ve Burak Elmas'tan alınan örneklerde ise herhangi bir maddeye rastlanmadı.

*Haberin fotoğrafları AA servis edilmiştir.