Ünlüleri buluşturan ödül töreni

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Serenay Sarıkaya, Demet Özdemir, Hande Erçel, Zeynep Bastık, Sinem Ünsal, Dilan Çiçek Deniz, Seda Bakan, Kenan Doğulu, Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, Merve Dizdar, Barış Arduç, Hazar Ergüçlü, Özge Törer, Ceyda Düvenci, Giray Altınok, Serenay Aktaş, Beyza Şekerci, Feyza Sevil Güngör, Ecem Sena Bayır, Saadet Işıl Aksoy, Arzum Onan, Tülin Şahin, Atiye, Alya, Cansu Tosun, Aslı Melisa Uzun, Serra Arıtürk, Gizem Güneş, Helin Elveren, Berk Çatal, Dilan Deniz, Alisa Sezen, Ceren Aslan, Eren Ören, Çağla Boz, Aslı Turanlı, Yasemin Kay Allen ve Emine Ün, katıldıkları bir ödül töreninde boy gösterdi.

Cansu Diktaş ve eşi Giray Altınok

Gecede uzun kırmızı kürkü ve derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çeken oyuncu Serenay Sarıkaya, kürkünün önünü açması istenince; "Kürkümün önünü açamam, içeride sürpriz yapacağım" diyerek espri yaptı.

Serenay Sarıkaya

2026'nın güzel başladığını söyleyen Serenay Sarıkaya; "Daha çok başındayız, her şey güzel gidiyor" ifadelerini kullandı. Evinin sosyal medyada gündem olmasına da açıklık getiren oyuncu, mimarın evi bir dergide paylaşmasının ardından yurt dışında da yayınlanınca konunun büyüdüğünü ifade etti. Serenay Sarıkaya ayrıca iki sinema filminde yer alacağını açıkladı.

Oyuncu Demet Özdemir de; "Çok heyecan verici bir gece, ben de çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı. Yeni yıla dair dileklerini de paylaşan Özdemir, "2026'nın daha disiplinli, daha başarı odaklı ve güzel hayaller kurduğum bir yıl olmasını diliyorum. Çok güçlü bir filmde yer almak istiyorum" dedi. Demet Özdemir "KİMSEYLE DEĞİL, KENDİMLE YARIŞIYORUM"" Tarzıyla ilgili konuşan komedyen Baturay Özdemir, "Herkes çok şık, benim canım sıkıldı. Daha şık olabilirdim. Kendimi kendim giydirdiğim için sıkıntı yaşıyorum" dedi. Stand-up dünyasında rekabet olmadığını belirten Özdemir, "Sağ olsunlar, dört yıldır kapalı gişe oynuyorum. O yüzden ben kimseyle değil, kendimle yarışıyorum" ifadelerini kullandı. Televizyon dizilerinin uzun sürelerine de değinen Baturay Özdemir, bu şartlarda komedi üretmenin zor olduğunu vurguladı. Özdemir, "Televizyonda dizi süreleri çok uzun. Bu nedenle gerçek anlamda komedi yapılamıyor. Dramaların içine komik karakterler yerleştiriyorlar. Dijital platformlarda yükselen işlere baktığınızda ise hepsinin komedi olduğunu görüyorsunuz. Aslında komediye ciddi bir talep var ama bu dizi sürelerinde komedi yapmak mümkün değil. Bu yüzden televizyona bir iş yapmayı hiç düşünmüyorum" dedi. Bir sinema projesinin olduğunu söyleyen Özdemir, "Bu sene onu izleyiciyle buluşturacağım" ifadelerini kullandı.

Baturay Özdemir "TARZIMIN DIŞINA ÇIKTIM" Oyuncu Buse Buçe Kahraman da "Bu akşam tarzımın dışına çıktım, daha iddialı bir seçim yaptım ve hoşuma gitti" dedi. Buse Buçe Kahraman Gecede birlikte görüntülenen oyuncu çift Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, ödül alacak yakın arkadaşlarını desteklemek için orada olduklarını söyledi. Ünlü çift, "Şu sıralar dinlenme aşamasındayız, çocuklarımızla evde bol bol vakit geçiriyoruz, gelen projeleri okuyoruz" diye konuştu. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel Geceye hazırlanırken çok özen gösterdiğini ifade eden oyuncu Sinem Ünsal da yer aldığı dizi çekimlerinin yoğun geçtiğini ifade etti. Ünsal, "Mardin çok sıcak ya da çok soğuk oluyor. Alışık olmadığımız bir coğrafya ama geçen sezon kendimizi alıştırdık" dedi. Sinem Ünsal Gecenin bir diğer şık ismi oyuncu Dilan Çiçek Deniz, tiyatro oyunu 'Amadeus'un devam ettiğini, bunun dışında okumalar yaptığını ve annesiyle vakit geçirdiğini söyledi. Dilan Çiçek Deniz "DİLEKLERİM TUTTU" Oyuncu Hande Erçel de bu tür gecelerin emeklerin karşılığının alındığı özel anlar olduğunu belirterek, "Bunların görülüyor olması çok kıymetli" dedi. Yeni yıla üzüm yiyerek girip dilek tuttuğunu söyleyen Erçel, geçen yıl tüm dileklerinin gerçekleştiğini ifade etti. Özel hayatıyla ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.

Üç saatte hazırlandığını söyleyen Zeynep Bastık, "Başarılı ve üretken olanın taçlandırıldığı bir akşam" diyerek gecenin önemine vurgu yaptı. Zeynep Bastık "GENÇLERİ ÇOK BAŞARILI BULUYORUM" Şarkıcı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'in 12 Şubat'ta çıkacak şarkısı için çok heyecanlı olduğunu söylerken, ileride bir düet ihtimalinin de olabileceğini belirtti. Doğulu, rap–pop tartışmalarıyla ilgili ise, "Seyirci ne istiyorsa onu dinler. Gençleri çok başarılı ve üretken buluyorum" dedi. Kenan Doğulu "GENCİZ ÇALIŞACAĞIZ" Gece için ışıltılı bir elbise giymeyi tercih eden Seda Bakan da kıyafetine ekipçe karar verdiklerini söylerdi. SHOW TV'de ekrana gelen 'Rüya Gibi' dizisinde 'Aydan' karakterine hayat veren Seda Bakan, set temposuyla ilgili "Alıştık artık, genciz çalışacağız, ekmeğimizin peşindeyiz" ifadelerini kullandı. Seda Bakan Geceye sevgilisi Güçlü Mete ile katılan oyuncu Ceyda Düvenci de ilişkilerinin güzel gittiğini belirtirken evlilik sorularına "Zaman gösterir" yanıtını verdi.