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Ünlülerin bayram mesajları

Ünlü isimler, Ramazan Bayramı'nı sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraf ve videolarla kutladı

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  • HÜLYA KOÇYİĞİT

    Bu bayram diğer bayramlara nazaran çok farklı... Çok buruk, çok büyük acılar yaşadık yakın zamanda ama biz büyük bir ülkeyiz, çok güçlü bir milletiz. Yaralarımızı hep beraber saracağız, buna inanıyorum. Bu mübarek bayramın tüm müslüman alemine olduğu gibi benim ülkeme de huzur, bereket, sağlık getirmesini bütün kalbimle diliyorum. Bayramınız kutlu olsun. 

  • EROL EVGİN

    Merhaba sevgili dostlar. Bayramlar; milletçe kucaklaştığımız, dargınlıkları, kırgınlıkları unuttuğumuz güzel ve mübarek günlerdir. Bu Ramazan Bayramı'nın da milletimize huzur getirmesini bekliyorum. Bayramınız kutlu olsun.

  • YILMAZ ERDOĞAN

    Şeker tadında nice bayramlara... İyi bayramlar.
  • Ünlülerin bayram mesajları

    BAHAR ÖZTAN

    Bu zor zamanlarda çok büyük acılar yaşayan halkımıza bayram; sevgi, sabır, güç, dayanışma ve umut olsun. Ahlaka, adalete, bilime inanarak ülkemize, milletimize; huzur, sağlık, mutluluk ve hoşgörü gelmesini dilerim. Bayramınız kutlu olsun. 
  • Ünlülerin bayram mesajları

    DEMET AKBAĞ

    Bu bayram içimiz buruk, kaybımız büyük. Şubat ayında yaşanan felaketin acısı hâlâ taze. Umutların yeşereceği nice bayramlara... 
  • Ünlülerin bayram mesajları

    CEM YILMAZ

    Tüm sevdiklerime, sevenlerime iyi bayramlar dilerim. Nice güzel günleriniz olsun.
  • Ünlülerin bayram mesajları

    ATA DEMİRER 

    İyi bayramlar diliyorum.
  • Ünlülerin bayram mesajları

    ENGİN ALTAN DÜZYATAN

    Herkese sevdikleriyle, mutlu sağlıklı nice bayramlar...
  • Ünlülerin bayram mesajları

    KENAN DOĞULU

    Dostluğu, sevgiyi, geleceği, hüznümüzü, acımızı, umudumuzu paylaştığımız bir bayram... Mutlu bayramlar.
  • Ünlülerin bayram mesajları

    URAZ KAYGILAROĞLU

    İyi bayramlar.
  • Ünlülerin bayram mesajları

    BURCU ESMERSOY

    Mutlu bayramlar. Huzurlu, keyifli, sevdiklerinizle birlikte, hep dilediğiniz gibi geçsin.

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