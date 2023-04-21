Ünlülerin bayram mesajları

HÜLYA KOÇYİĞİT

Bu bayram diğer bayramlara nazaran çok farklı... Çok buruk, çok büyük acılar yaşadık yakın zamanda ama biz büyük bir ülkeyiz, çok güçlü bir milletiz. Yaralarımızı hep beraber saracağız, buna inanıyorum. Bu mübarek bayramın tüm müslüman alemine olduğu gibi benim ülkeme de huzur, bereket, sağlık getirmesini bütün kalbimle diliyorum. Bayramınız kutlu olsun.