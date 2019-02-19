Ünlülerin bornozlu paylaşımları

Giriş: 19.02.2019 - 10:11 | Güncelleme:  

Makyajsız ve 'Falling Stars' (yere düşme pozları) derken ünlüler arasında bir de 'bornozlu fotoğraf' akımı başladı

  • 1Ünlülerin bornozlu paylaşımları - Magazin haberleri
    1|24

    İşte bornozlu paylaşım akımına katılan ünlüler...

  • 2Ünlülerin bornozlu paylaşımları - Magazin haberleri
    2|24

    Öykü Gürman

  • 3Ünlülerin bornozlu paylaşımları - Magazin haberleri
    3|24


    Serenay Sarıkaya

  • 4Ünlülerin bornozlu paylaşımları - Magazin haberleri
    4|24


    Tuba Ünsal

  • 5Ünlülerin bornozlu paylaşımları - Magazin haberleri
    5|24


    Hadise

  • 6Ünlülerin bornozlu paylaşımları - Magazin haberleri
    6|24

    Yağmur Atacan - Pınar Altuğ

  • 7Ünlülerin bornozlu paylaşımları - Magazin haberleri
    7|24

    Mine Tugay

  • 8Ünlülerin bornozlu paylaşımları - Magazin haberleri
    8|24


    Kourtney Kardashian

  • 9Ünlülerin bornozlu paylaşımları - Magazin haberleri
    9|24


    Cansu Taşkın

  • 10Ünlülerin bornozlu paylaşımları - Magazin haberleri
    10|24

    Şeyma Subaşı

  • 11Ünlülerin bornozlu paylaşımları - Magazin haberleri
    11|24


    Özge Ulusoy

  • 12Ünlülerin bornozlu paylaşımları - Magazin haberleri
    12|24


    Aleyan Tilki

  • 13Ünlülerin bornozlu paylaşımları - Magazin haberleri
    13|24

    Bülent Ersoy

  • 14Ünlülerin bornozlu paylaşımları - Magazin haberleri
    14|24

    Hülya Avşar

  • 15Ünlülerin bornozlu paylaşımları - Magazin haberleri
    15|24

    Yılmaz Morgül

  • 16Ünlülerin bornozlu paylaşımları - Magazin haberleri
    16|24

    Didem Soydan

  • 17Ünlülerin bornozlu paylaşımları - Magazin haberleri
    17|24

    Lindsey Pelas

  • 18Ünlülerin bornozlu paylaşımları - Magazin haberleri
    18|24

    Eva Longoria

  • 19Ünlülerin bornozlu paylaşımları - Magazin haberleri
    19|24

    Neslihan Atagül

  • 20Ünlülerin bornozlu paylaşımları - Magazin haberleri
    20|24

    Maria Pedraza

  • 21Ünlülerin bornozlu paylaşımları - Magazin haberleri
    21|24


    Iggy Azalea

  • 22Ünlülerin bornozlu paylaşımları - Magazin haberleri
    22|24

    Cindy Crawford

  • 23Ünlülerin bornozlu paylaşımları - Magazin haberleri
    23|24

    Burcu Esmersoy

  • 24Ünlülerin bornozlu paylaşımları - Magazin haberleri
    24|24

    Hülya Avşar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0