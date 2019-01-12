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Ünlülerin ünlü bebekleri

Giriş: 12.01.2019 - 12:35 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Geçtiğimiz son birkaç yılda birçok ünlü isim anne olmanın heyecanını yaşadı. Kimi bebeklerinin fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı, kimi de tüm saklama çabalarına rağmen objektiflere yakalandı. İşte anne-baba olan sinema, spor veya şov dünyasından yıldızların ünlü bebekleri...

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    Geçtiğimiz son birkaç yıl, Türkiye ve dünya basınında evlenmelerin, boşanmaların çok olduğu bir yıl oldu. Aynı zamanda bebek doğuran ünlülerin sayısı da bir hayli fazlaydı. Tabii bu bebekler doğdukları andan itibaren basında büyük ilgi gördü. İşte ünlülerin ünlü bebekleri...

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    Gülşen-Ozan Çolakoğlu çiftinin oğulları Azur Benan

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  • 4Ünlülerin ünlü bebekleri
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    Berkay - Özlem Ada Şahin çiftinin bebekleri Arya

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    Prens William ve Kate Middleton'ın üçüncü çocukları Louis

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    Hillary Duff'ın bebekleri Luca Cruz Comrie ve Banks Violet Bair

     

  • 8Ünlülerin ünlü bebekleri
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  • 9Ünlülerin ünlü bebekleri
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    Chiara Ferragni-Fedez çiftinin bebekleri Leone Lucia

     

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    Kylie Jenner ve Travis Scott'ın bebekleri Stormi

     

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    Kim Kardashian ile Kanye West'in bebekleri Saint West, North West ve Chicago West

     

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    George ve Amal Clooney çiftinin ikizleri Alexander ve Ella

     

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    Kate Upton-Justin Verlander'in kızları Genevieve 

     

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    John Legend ile Chrissy Teigen çiftinin bebekleri Luna Simone Stephens ve Miles Theodore Stephens

     

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    Didem Uzel ve Selim Sarı'nın bebekleri Aslan

  • 21Ünlülerin ünlü bebekleri
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  • 22Ünlülerin ünlü bebekleri
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    Özgün ve oğlu Ediz

  • 23Ünlülerin ünlü bebekleri
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  • 24Ünlülerin ünlü bebekleri
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    Meryem Uzerli ve kızı Lara

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  • 26Ünlülerin ünlü bebekleri
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    Pelin Karahan ile Bedri Güntay'ın oğulları Ali Demir ve Can

  • 27Ünlülerin ünlü bebekleri
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    Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı'nın bebekleri Naz ve Nil

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  • 30Ünlülerin ünlü bebekleri
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    Pucca lakaplı Pınar Karagöz ile Serhat Osman Karagöz'ün oğlu Batı

  • 31Ünlülerin ünlü bebekleri
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    Akasya asıltürkmen'in kızı Pera

  • 33Ünlülerin ünlü bebekleri
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    Caner Erkin, Şükran Ovalı ve Mihran Ela

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    Doğa Rutkay- Kerimcan Kamal çiftinin ikiz bebekleri Piraya ve Rutkay Kerim

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    Hakan ve Gizem Hatipoğlu çiftinin kızları Lila

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    Ricky Martin ve Jwan Yosef'in bebekleri Matteo, Valentino ve Lucia 

     

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