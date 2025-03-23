UNRWA: İsrail çocukları aç bırakıyor

Lazzarini, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in sınır kapılarını kapatarak Gazze'ye yardım girişini durdurmasının üzerinden 3 hafta geçtiğine işaret etti.

Gazze'deki Filistinlilerin hayatta kalabilmek için İsrail üzerinden yapılan ithalata bağımlı olduğuna dikkati çeken Lazzarini, Gazzelilerin, savaşın ilk aşamasında dayatılandan daha uzun ve boğucu bir ablukayla karşı karşıya olduğunu, yiyecek, ilaç, su ve yakıta erişemediğini dile getirdi.

"Yardım girişi olmadan geçen her bir gün, daha fazla çocuğun aç uyuması, hastalıkların yayılması ve mahrumiyetin artması anlamına geliyor. Yiyeceksiz geçen her bir gün Gazze'yi ciddi bir açlık krizine sürüklüyor." ifadesini kullanan Lazzarini, İsrail'in Filistinlileri toplu bir şekilde cezalandırdığını kaydetti.

Lazzarini, ablukanın kaldırılması, tüm esirlerin serbest bırakılması ve insani yardım ve ticari malzemelerin kesintisiz bir şekilde Gazze'ye girmesi çağrısında bulundu.