Biz insanlar aslında sadece yüzde 10 insan hücresinden oluşmaktayız. Geri kalanımız, bağırsakta ev sahipliği yapan bakterilerden oluşmaktadır. Bu bakteri topluluğu mikrobiota olarak adlandırılmaktadır. Bağırsak bakterilerimiz tam tamına 2,5 kilo ağırlığında olup vücudumuzun bütün faaliyetlerini etkilerler. Parmak izi gibi kişiye özgün olan insan mikrobiotası, insanların evrimiyle ve yediğimiz besinlerle sürekli olarak yeni koşullara hızla adapte olup değişir.

İnsan mikrobiotasi anne karnında oluşmaya başlar, normal doğum ve anne sütüyle gelişimini tamamlar. Anne sütü, doğanın en iyi prebiyotiği olup ve hem bebeği hem de bakterilerin besin kaynağıdır. Dolayısıyla, anne sütü emen bebekler, emmeyen bebeklere kıyasla iki kat daha fazla bağırsak bakterisi barındırmaktadır.

Bağırsak bakterilerimiz sindirim sistemimizi ve diğer metabolik faaliyetlerimizi büyük ölçüde etkilerler:

* Fermantasyon ile karbonhidratların sindirimini sağılıyorlar.

* K vitamini, amino asit, enzimler üretiyorlar.

* Vücudun ilaçla olan etkileşimini etkiliyorlar.

* Kötü bakterilerin artışını engelliyorlar .

* Vücuda açlık tokluk sinyali yolluyorlar.

* Kısa zincirli yağ asitleri üretiyorlar.

* Bütirat: Anti-enflamatuar ve anti kanserojen, tereyağı ve krema da bulunur.

* Asetat: Kolesteral sentezine yardımcı olur, fermente gıdalarda bulunur.

* Propiyonat: Kolesteral sentezini kısıtlayarak plazma kolesterol seviyesini düşürür.

Bağırsak bakterileri sayısındaki dengesizliğe disbiyosis denir ve bakterin oranları kilomuzu, insülin direncini, enflamasyonu ve açlık tokluk sinyallerini etkiler. Ne kadar çok çeşitli ve iyi bakterilere sahipsek o kadar sağlıklı oluruz.

Peki sağlıklı bir bağırsak için nasıl beslemeliyiz?

* Anti-enflamatuar ilaçları (NSAIDS) ve antibiyotikleri kullanımı kısmak

* Anti bakteriyel sabun kullanmamak

* Aşırı et tüketimini azaltmak ve organik antibiyotiksiz et ürünleri tüketmek

* Tatlandırıcılardan ve diğer yapay şekerlerden uzak durmak

* Bol lif tüketmek

* Tam tahıl, fermente gıda ve sağlıklı yağlar yemek

Sonuç olarak, bağırsak bakterileri çok yeni keşifliden fakat sağlıklı bir insan vücudu için hayati önem taşıyan mikroorganizmalardır.

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