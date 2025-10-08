Uraloğlu: Ankara- Kırıkkale arası 43 dakikaya düşüreceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da bir otelde düzenlenen 'Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Finansal Kapanış Töreni’nde konuştu. Törende, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, finans dünyasından katılımcılar ve davetliler de yer aldı. Uraloğlu, "Söz konusu otoyolumuz, 101 kilometre ana gövde ve 19 kilometre bağlantı yoluyla toplam 120 kilometre uzunluğunda bir medeniyet hattıdır. Sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda sanayi, tarım ve turizm faaliyetlerini güçlendirecek bir kalkınma köprüsüdür. Şu anda yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"MODERN MÜHENDİSLİĞİN EN SEÇKİN ÖRNEKLERİNDEN"

Bakan Uraloğlu, "Projemiz, 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük ve 3 otoyol hizmet tesisi ile modern mühendisliğin en seçkin örneklerinden biri olarak yükseliyor. Otoyolumuz, Ankara Çevre Yolu’ndaki Kızılcaköy mevkiinden başlayarak, Gökçeyurt, Lalahan, Hasanoğlan, Elmadağ ve Yahşihan üzerinden Kızılırmak’ı geçerek Kırıkkale-Yozgat Devlet Yolu’na bağlanacak. Marmara’dan Doğu Anadolu’ya, Ege’den Karadeniz’e, Akdeniz’den Kafkaslar’a erişim sağlayan karayolu koridorları arasında önemli bir köprü özelliği de taşıyor. Bu proje ile yük ve yolcu taşımacılığını daha güvenli, hızlı ve konforlu bir şekilde Ankara’nın doğu ve kuzey koridoruna ve buradan da Ortadoğu ve Kafkas ülkelerine aktaracağız. Aynı zamanda Avrupa’yı Türkiye üzerinden doğuya bağlayan uluslararası yol ağında yer alan bu güzergah, ağır taşıt geçişlerinde de yoğun taşıt trafiğine maruz kalıyor. Özellikle Ramazan ve Kurban bayramlarımızda ve hafta sonları yapılan memleket ziyaretlerinde yoğunluklar yaşıyor. Bu bağlamda da otoyolumuz, 42 ilimiz için batıya açılan yeni bir kapı olacak. Böylece mevcut Ankara-Kırıkkale-Delice Devlet Yolundaki trafik yoğunluğunu azaltarak, bölgemizin ulaşım yükünü de hafifletecek. Mevcut yol ile saatler süren seyahat süresini 43 dakikaya düşüreceğiz" diye konuştu.