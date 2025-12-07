Habertürk
        Uraloğlu, Orban'ı karşıladı

        Uraloğlu, Orban'ı karşıladı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi için Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı, İstanbul Havalimanı'nda karşıladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 21:29 Güncelleme: 07.12.2025 - 21:29
        Uraloğlu, Orban'ı karşıladı
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısına katılmak üzere Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Orban'ı karşıladıklarını belirtti.

        Köklü dostluk bağlarına sahip olunan Macaristan ile gerçekleştirilecek toplantının, stratejik ortaklığı pekiştirmek adına büyük önem taşıdığının altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde yapılacak görüşmelerin ve imzalanacak anlaşmaların, bölgemizin istikrarına ve ülkelerimizin refahına katkı sağlamasını diliyoruz."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

