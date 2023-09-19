Urartu Kalesi'nin 21 yıllık bekçisi

Kalede yürütülen kazıların başkanlığını yapan, Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı ise "21 yıldır beraberiz. O bizim için bir bekçi değil, ağabey ve ekipten biri.

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Sadece kaleyi korumuyor, başımız sıkıştığında da destek oluyor. Gözümüz hiç arkada kalmıyor. Kendi evi gibi burayı koruyor. Bizim için çok özel biri, Ayanis Kalesi ile özdeşleşti" diye konuştu.