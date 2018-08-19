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Daha önceki kazılarda salonlara bağlı ön girişler, tandır evleri ve bir konakta bulunacak tüm birimleri ortaya çıkardıklarını ifade eden Konyar, "Bu yıl konuttaki ek binaları açarken arkadaşlarımız böyle bir ayak izine rastladı. Sonuçta arkeolojik kazılarda kolay rastlanan bir buluntu değil. Direkt insanın bıraktığı parmak izi, ayak izi gibi şeyleri bulmak çok güç oluyor. Bu yüzden bu buluntu çok önemli" dedi.