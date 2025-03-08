Urawa Reds, Cenk Tosun için görüşmelere başladı - Fenerbahçe'de ayrılık sinyali
Japonya J1 League takımlarından Urawa Red Diamonds, Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan 33 yaşındaki golcü oyuncu Cenk Tosun'u kadrosuna katmayı planlıyor. Japonya ve İstanbul ekibi arasında mali detayların görüşüldüğü, ancak transferin henüz tam olarak netlik kazanmadığı belirtildi
SKY'da yer alan haberde, Urawa Red Diamonds'un 33 yaşındaki golcü Cenk Tosun'u Fenerbahçe'den transfer etmek istediği belirtildi.
Taraflar arasında görüşmelerin yapıldığı ancak finansal engellerin henüz aşılmadığı aktarıldı.
Japonya’da transfer dönemi 26 Mart tarihinde sona erecek. Şubat ortasında başlayan Japonya Ligi’nin Aralık başında tamamlanması bekleniyor.
Sezona kötü bir başlangıç yapan Urawa Red Diamonds, 2 puanla sondan ikinci sırada yer alıyor.
Geçtiğimiz yaz bedelsiz olarak Fenerbahçe’ye transfer olan Tosun, 283 dakika süre alırken 3 skor katkısı sağladı.
2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncu, yeniden yurt dışında kariyerine devam edebilir.