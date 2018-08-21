Urawa - Tokyo Verdy maçı rakamları

Japonya İmparatorluk Kupası 4.Tur maçında Urawa ile Tokyo Verdy, 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 13:00. Ev sahibi Urawa, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Tokyo Verdy, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 512 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Urawa kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.75, Tokyo Verdy sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Urawa son hafta oynanan FC Tokyo maçında 1-0 yenildi.

Tokyo Verdy ise Urawa karşılaşmasında 2-1 yenildi.

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