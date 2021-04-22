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Uraz Kaygılaroğlu'ndan 23 Nisan'da çocuk istismarına karşı kampanya

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, çocuk istismarına dikkat çekmek amacıyla 23 Nisan Cuma akşamı Instagram hesabından 1.5 saat sürecek bir kampanyaya imza atacak. Cem Yılmaz, Özge Özpirinççi, Ezgi Mola gibi çok sayıda ünlü ismin de katılacağı kampanya ile önleme merkezlerinin kurulması için bağış toplanacak. Kaygılaroğlu, konuyla ilgili, "Herkesin çocuğunun başına gelebilir" ifadelerini kullandı

Uraz Kaygılaroğlu'ndan 23 Nisan'da çocuk istismarına karşı kampanya - Magazin haberleri
23 Nisan'da çocuk istismarına karşı kampanya!
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DHA

Çocuk istismarıyla mücadele için kurulan UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin sözcüsü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, 23 Nisan akşamı saat 20.30'de canlı yayınla gerçekleştireceği kampanya öncesi konuştu.

"ÜCRETSİZ HEM PSİKOLOJİK HEM DE HUKUKİ DESTEK"

Çocuk istismarında kilit noktanın 'Önleme Merkezleri' olduğunu söyleyen Kaygılaroğlu, “UCİM çocuk istismarı ve çocuk ihmali ile ilgili çok kıymetli bir sivil toplum kuruluşu. 2020'de UCİM ile yollarımız kesişti. UCİM'in büyük bir davası vardı. Bir istismarcının bin yılla yargılanmasını istiyorlardı. Bu durum beni çok etkiledi. Dava üzerine Saadet öğretmene ulaştım ve nasıl bir yardımım olabileceğini sordum. Önleme merkezinden bahsetti. Önleme merkezleri çocuk istismarını önlemek için kilit bir nokta. Önleme merkezinde herkese istismarı önleme adına eğitimler veriliyor. Yine bu merkezde istismara uğrayan kişiye ve ailesine hem psikolojik hem de hukuki destek ücretsiz olarak sağlanıyor" dedi.

"23 NİSAN AKŞAMI DESTEKLERİNİZİ BEKLİYORUZ"

Önleme merkezlerinin artmasını amaçladıklarını belirten Uraz Kaygılaroğlu, "Sadece İzmir'de bir önleme merkezi olması çok yetersiz. İstismara maruz kalmış birinin düzenli olarak terapi alabilmesi için her seferinde İzmir'e gitmesi gerekiyor. Her hafta İzmir'e gitmek çok olası bir durum değil. O yüzden önleme merkezlerinin çoğalması lazım. Bizler de bunun üzerine bir kampanya yapmaya karar verdik. Birçok sanatçı dostum kampanyaya dahil olmak istedi. Sanatçı dostlarım ile 23 Nisan akşamı çocuklar için bir kampanya düzenliyoruz. Yayınımız en fazla bir buçuk saat sürecek. Yayın anında takipçilerimizden SMS bağışı yapmalarını isteyeceğiz. Aynı şekilde daha büyük bir yardım yapmak isteyenler için hesap numaralarımız da olacak. İnsanlardan çok bir şey rica eden biri değilimdir. Kendi işimi hep kendim hallederim ancak bu durum farklı. Herkesten ricam, 23 Nisan akşamı desteklerinizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

“İSTİSMARCI HEP YAKIN ÇEVREDEN OLUYOR"

İstismar mağduruyla empati yapmanın çok zor olduğunu vurgulayan oyuncu, "Hepimizin çocuğunun başına gelebilir. Bunun zengin, fakir, yaşlı, genç olmakla ilgisi yok. Hepimizin çocuğu, yeğenleri var. Çocuk dediğimiz şey her şeyin temeli. İstismara uğramış çocuk kaç yaşına gelirse gelsin aklında hep o istismara uğradığı an kalıyor. İşin kötüsü istismarcı hep yakın çevreden oluyor. İstismarcı en yakınından olunca çocuk neye ve kime güveneceğini de şaşırıyor. Çocuk, hayat boyu kime güveneceğim korkusuyla yaşıyor ancak bizler çocuk istismarını bitirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER KATILACAK

Cem Yılmaz, Özge Özpirinççi, Edis, Doğa Rutkay, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Gülse Birsel, Gupse Özay, Sarp Apak, Kerem Bursin, Melikşah Altuntaş, Ekin Beril, Ceyda Düvenci, Berrak Tüzünataç, Demet Özdemir, Demet Evgar, Şebnem Bozoklu ve Berkcan Güven'in konuk olacağı kampanyada; istismarın herkesin başına gelebileceği ve istismarın eğitimler ve ailelerin bilinçlendirilmesi ile önlenebilir olduğu anlatılacak. Ayrıca banka hesap numaraları ve SMS ile 8246 numarasına bağış yapılabilecek.

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