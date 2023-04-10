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Uraz Kaygılaroğlu: Nice yaşlara anacığım!

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, annesinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı

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  • Uraz Kaygılaroğlu: Nice yaşlara anacığım! - Magazin haberleri

    Uraz Kaygılaoğlu, annesi Gamze Yücer'in doğum gününü Instaram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı. Kaygılaroğlu fotoğrafa "Nice yaşlara anacığım" notunu düştü.
  • Uraz Kaygılaroğlu: Nice yaşlara anacığım! - Magazin haberleri

    Uraz Kaygılaroğlu daha önce de anne ve babasının fotoğrafı "Büyüten anacığım, yapımda emeği geçen babacığım... Sonuç" notuyla paylaşmıştı.
  • Uraz Kaygılaroğlu: Nice yaşlara anacığım! - Magazin haberleri

    Ünlü isimler zaman zaman anneleriyle birlikte görüntülenirken, bazıları ise birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesaplarından yayınlıyor. Bazı isimler annelerine olan benzerlikleriyle dikkat çekiyor...

    Fahriye Evcen ile annesi Hatime Evcen
  • Uraz Kaygılaroğlu: Nice yaşlara anacığım! - Magazin haberleri

    Amine Gülşe ve annesi Gülter Gülşe
  • Uraz Kaygılaroğlu: Nice yaşlara anacığım! - Magazin haberleri

    Ata Demirer ve annesi Ayten Kaçar
  • Uraz Kaygılaroğlu: Nice yaşlara anacığım! - Magazin haberleri

    Aras Bulut İynemli ve annesi Sevtap İynemli
  • Uraz Kaygılaroğlu: Nice yaşlara anacığım! - Magazin haberleri

    Şarkıcı Zara ile annesi Hatice Yılmaz
  • Uraz Kaygılaroğlu: Nice yaşlara anacığım! - Magazin haberleri

    Aslı Bekiroğlu ile annesi Süheyla Bekiroğlu
  • Uraz Kaygılaroğlu: Nice yaşlara anacığım! - Magazin haberleri

    Edis ve annesi Sevil Görgülü
  • Uraz Kaygılaroğlu: Nice yaşlara anacığım! - Magazin haberleri

    Ahmet Kural ile annesi  Sema Kural
  • Uraz Kaygılaroğlu: Nice yaşlara anacığım! - Magazin haberleri

    Dilan Çiçek Deniz ve annesi Hale Temizyürek
  • Uraz Kaygılaroğlu: Nice yaşlara anacığım! - Magazin haberleri

    Can Yaman ve annesi Güldem Yaman
  • Uraz Kaygılaroğlu: Nice yaşlara anacığım! - Magazin haberleri

    Aslıhan Karalar ve annesi Nuray Karalar
  • Uraz Kaygılaroğlu: Nice yaşlara anacığım! - Magazin haberleri

    Seda Bakan ile annesi
  • Uraz Kaygılaroğlu: Nice yaşlara anacığım! - Magazin haberleri

    Pelin Karahan ile annesi Nural Koçyiğit
  • Uraz Kaygılaroğlu: Nice yaşlara anacığım! - Magazin haberleri

    Hakan Peker ve annesi
  • Uraz Kaygılaroğlu: Nice yaşlara anacığım! - Magazin haberleri

    Azra Akın ve annesi Ayla Akın
  • Uraz Kaygılaroğlu: Nice yaşlara anacığım! - Magazin haberleri

    Demet Özdemir ve annesi

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