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        Haberler Magazin Uraz Kaygılaroğlu sevgilisiyle tatilde

        Uraz Kaygılaroğlu sevgilisiyle tatilde

        Bir süredir fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour ile aşk yaşayan Uraz Kaygılaroğlu, sevgilsiyle çıktığı tatilden paylaşım yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 13:51 Güncelleme: 30.07.2024 - 13:52
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        Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, kızı Ada ve sevgilisi Sayna Soleimanpour ile tatile çıktı.

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        Kaygılaroğlu, çıktığı tatilden sevgilisi Sayna Soleimanpour ile birlikte çektiği fotoğrafları takipçileriyle de paylaştı.

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        37 yaşındaki oyuncunun, yer yer sevgilisiyle yaptığı sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Uraz Kaygılaroğlu
        #Sayna Soleimanpour
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