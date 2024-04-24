Ürdün'ün bağımsız seçim komisyonu, Kral Abdullah'ın daha önce seçimlerin bu yıl yapılması yönünde bir kararname yayınlamasının ardından parlamento seçimleri için 10 Eylül tarihinin belirlendiğini duyurdu.

Kral Abdullah birçok kez çok partili seçimlere olanak sağlamak için parlamentonun dört yıllık görev süresi bu yıl sona erdiğinde seçimlerin yapılmasını istediğini söylemişti.