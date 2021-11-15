Ürdün'de Kral'a hakaretten mahkum 155 kişi affedildi 0:00 / 0:00

AA

Kraliyet Divanından yapılan açıklamada, 155 kişinin mahkumiyet cezasının düşürüldüğü kaydedildi.

Ürdün'de Kral'a hakaret içeren sözlü ya da yazılı bir davranışta bulunmak bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlar arasında yer alıyor. Ülkenin ceza kanununa göre, özel af, Bakanlar Kurulu'nun beyanı ve tavsiyesi ile Kral tarafından uygulanıyor.

AA'nın haberine göre; Kral 2. Abdullah, geçen ekim başında, tüm hakaret davalarının incelenerek, özel af kapsamında işleme alınması talimatı vermişti.