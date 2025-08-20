Ürdün nerede? Ürdün hangi kıtada, komşuları kım, başkentı neresı?

Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının kesişim noktasında yer alan Ürdün, jeopolitik konumu kadar coğrafi çeşitliliğiyle de dikkat çeker. Dünyanın en alçak noktası olan Lut Gölü'nden (Ölü Deniz), Mars yüzeyini andıran Vadi Rum çöllerine uzanan bu topraklar, tarih boyunca sayısız medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Dolayısıyla Ürdün hangi kıtada sorusunun yanıtı, bizi sadece bir harita üzerindeki bir noktaya değil, aynı zamanda insanlık tarihinin en önemli anlatılarının geçtiği bir sahneye götürür.

ÜRDÜN HANGİ KITADA?

Ürdün, Asya kıtasının batısında, Levant olarak da bilinen Doğu Akdeniz bölgesinde yer alır. Neredeyse tamamen karayla çevrili olan ülke, güneyde Kızıldeniz'e bağlı Akabe Körfezi üzerinden yaklaşık 26 kilometrelik kısa ama hayati bir sahil şeridine sahiptir. Bu küçük sahil, Ürdün'ün denize açılan tek kapısıdır ve ülke için stratejik bir öneme sahiptir. Ülkenin büyük bir bölümü kurak ve yarı kurak çöl platosundan oluşur. Ancak bu tekdüze gibi görünen coğrafyayı, ülkeyi kuzeyden güneye bir yara izi gibi kesen Ürdün Rift Vadisi hareketlendirir.

Bu devasa tektonik çukur, ülkenin en önemli coğrafi şeklidir. İçerisinde Şeria Nehri'ni, Lut Gölü'nü ve Vadi Araba'yı barındırır. Dünyanın karalar üzerindeki en alçak noktası olan Lut Gölü, deniz seviyesinden yaklaşık 430 metre aşağıdadır. Ülkenin batısındaki bu vadi ve çevresindeki yaylalar, çöl iklimine göre daha fazla yağış alır ve Akdeniz iklimi özellikleri gösterir. Bu bölge, aynı zamanda ülkenin tarım alanlarının ve nüfusunun büyük bir bölümünün yoğunlaştığı yerdir. Doğuda ise Suriye Çölü'nün geniş ve kurak düzlükleri uzanır. ÜRDÜN KOMŞU ÜLKELERİ Ürdün'ün konumu, onu Ortadoğu'nun en hassas ve karmaşık bölgelerinden birinin merkezine yerleştirir. Ürdün komşu ülkeleri, her biri farklı dinamiklere sahip olan Suriye, Irak, Suudi Arabistan, İsrail ve Filistin yönetimi altındaki Batı Şeria'dan oluşur. Kuzeyde Suriye: İki ülke arasında uzun bir sınır bulunur. Bu sınır, tarihsel olarak derin ticari ve kültürel bağlara sahip olsa da, son yıllarda Suriye'deki iç savaş nedeniyle büyük bir insani krize ve mülteci akınına sahne olmuştur. Bu durum, Ürdün üzerinde derin sosyal ve ekonomik baskılar yaratmaktadır.

Kuzeydoğuda Irak: Bu sınır, özellikle ticaret yolları ve bölgesel güvenlik açısından önemlidir. Irak'taki istikrarsızlıklar, Ürdün'ün bu sınır hattında her zaman temkinli bir politika izlemesine neden olmuştur.

Doğuda ve Güneyde Suudi Arabistan: Ürdün'ün en uzun kara sınırını oluşturur. Geniş çöllerle kaplı bu sınır, iki krallık arasındaki güçlü siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin bir yansımasıdır.

Batıda İsrail ve Batı Şeria: Ülkenin en karmaşık ve tarihi açıdan en yüklü sınırıdır. Şeria Nehri ve Lut Gölü, bu sınırı doğal olarak belirler. Ürdün, 1994 yılında İsrail ile bir barış antlaşması imzalamış olup, bölgedeki barış sürecinde önemli bir arabulucu rolü oynamaktadır. Filistin halkıyla olan derin tarihi ve demografik bağları nedeniyle Batı Şeria'daki gelişmeler, Ürdün için her zaman birincil öneme sahiptir. BEYAZ ŞEHİR: ÜRDÜN BAŞKENTİ AMMAN Ürdün başkenti Amman, ülkenin en büyük şehri ve idari merkezidir. Tıpkı Roma gibi yedi tepe üzerine kurulduğu söylenen (günümüzde 19'dan fazla tepeye yayılmıştır) Amman, antik çağ ve modern hayatın iç içe geçtiği bir metropoldür. Tarihte "Rabbath Ammon" ve Roma döneminde "Philadelphia" olarak bilinen şehir, binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Şehirde gezerken bir yanda Roma Tiyatrosu ve Herkül Tapınağı gibi görkemli antik kalıntıları, diğer yanda ise modern sanat galerilerini, lüks alışveriş merkezlerini ve hareketli kafeleri görmek mümkündür.