Ursula ve Yusuf Katipoğlu çiftinin ‘Birikim’ adlı sergisi 6-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Serginin adından da anlaşıldığı üzere sergi, yolları Türkiye’de otuz sekiz yıl önce kesişen iki sanatçının sanatta ve yaşamda birlikteliklerindeki birimlerinden oluşuyor.

Yaşamları boyunca Katipoğlu çifti için zıt kutupların yaşamda birbirini kuvvetle çekmesi bir başarı kaynağı olmuş adeta. Ursula Katipoğlu İsviçre’ nin karlı yamaçlardan sakince ve süzülerek kayan bir kayakçı, Yusuf Katipoğlu yerinde duramayan, sürekli dönüp duran, kendi ipini kendi çeken bir topaçtır…

‘Renk benim için her şeydir’ diyen Ursula Katipoğlu, sanatsal dilinin tuvale aktarımında her zaman için öncelikle renklerle düşünüp, sonrasında renklerin uyum ahenk ve zıtlığını, açık koyu dengelerini kurup formlarını ona göre yerleştirdiğini belirtiyor. İstanbul’da yaşadığı otuz yılı aşan zaman diliminden sonra ilginçtir ki, o bu şehrin kentsel değişim olgusuna, farklı bir açıdan bakıyor. Şehrin her bir yöresini kaplayan gökdelenlere hafif bir hayranlık duyarak bir tür anıtsal heykel tadında şehir manzaraları yapıyor.

Kıpır kıpır bir sanatçı olan Yusuf Katipoğlu ise, "Her resmim benim için taze bir nefes, ses, koku ve dokulu olmalıdır’" diyecek kadar heyecanla bir tabloya başlar. Her ne kadar "Resimde ve yaşamımda meselem sadelik üzerine kurulmuştur" dese de hayallerinin define avcısı olduğundan tuvalini, aradığı defineyi bulana kadar kazırcasına işler.

Trabzon’da doğup büyüdükten sonra 1963’de Akademiye girerek kendisi gibi Trabzon’lu olan Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesini seçer.

İstanbul’da yaşamaya başladığından bu yana, kendine has davranışları, konuşma dili ile Karadeniz’den, Karadenizli olmaktan hiç kopmadan yaşamını ve sanatını tamamen bu iki olguya endeksleyerek üreten bir ressamdır Yusuf Katipoğlu...

Sanatçılar, eleştirmenler ve izleyicilerin katılımıyla gerçekleştirdiği sergi üzerine yapılacak olan söyleşi ise 20 Ekim Cumartesi 2018 tarihinde gerçekleşecek.

