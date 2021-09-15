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Ursula von der Leyen: İnsan haysiyeti ve özgürlüğü para kazanmaktan daha önemli

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, çarşamba günü Fransa’nın Strazburg kentinde “Birliğin Durumu” konuşmasında zorla çalıştırma yoluyla üretilen ürünlere bir AB yasağı teklif edileceğini açıkladı.

Ursula von der Leyen: İnsan haysiyeti ve özgürlüğü para kazanmaktan daha önemli
AB, zorla çalıştırma yoluyla üretilen ürünlere yasak teklif edecek
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Reuters / HABERTURK.COM

Açıklamasında, "Dünya çapında iş yapmak iyidir, küresel ticaret dünya çapında iyi ve gerekli ancak asla insanların özgürlük ve onurunun bedeli pahasına yapılamaz.” ifadelerine yer verdi.

Avrupa Parlamentosunda gerçekleşen konuşmada savunmada güçlenme, iklim değişikliği ile mücadele, Covid-19, siber güvenlik ve Avrupa’nın geleceği hakkında satır başlıkları vardı.

Ayrıca, Euronews’in aktardığı habere göre AB’nin Afganistan’a yaptığı insani yardımın 100 milyon avro daha yükseltileceği bildirildi. Aktarılan haberde, "Avrupa Birliği, Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinin ardından Afganistan'daki eski yönetime sağladığı 1 milyar avroluk kalkınma yardım fonunu" durdurmuş olduğu da belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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