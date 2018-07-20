Atletizm kariyerine sayısız rekor ve şampiyonluk sığdıran, ardından futbolculuk kariyerine başlamak isteyen Usain Bolt için ilginç bir transfer iddiası ortaya atıldı.

ESPN'in iddiasına göre Jamaikalı eski atlet için Türkiye, Avustralya, Macaristan ve ABD 2. Ligi'nden transfer teklifleri var.

Borussia Dortmund'da da antrenmanlara çıkan Bolt, son olarak Avustralya Ligi takımlarından Central Coast Mariners ile 6 haftalık bir anlaşma yapmıştı. (Sporx)

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