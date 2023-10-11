Uşakspor - Aliağa Futbol: 1-4
ZiraatTürkiye Kupası 2'nci Turu'nda 3'üncü Lig temsilcisi Aliağa Futbol, deplasmanda 2'nci Lig ekibi Uşakspor 4-1 yenerek 3'üncü tura çıktı. Uşak 1 Eylül Stadı'nda konuk sarı-lacivertlilerin 17 ve 84'üncü dakikalarda Hasan Çelik, 27'nci dakikada İsmail Kulet ve 73'üncü dakikada Seçim Can'la bulduğu gollere ev sahibi kırmızı-siyahlılar yalnız 76'ncı dakikada Eray Gürcan'ın penaltısıyla yanıt verebildi.
ZiraatTürkiye Kupası 2'nci Turu'nda 3'üncü Lig temsilcisi Aliağa Futbol, deplasmanda 2'nci Lig ekibi Uşakspor 4-1 yenerek 3'üncü tura çıktı. Uşak 1 Eylül Stadı'nda konuk sarı-lacivertlilerin 17 ve 84'üncü dakikalarda Hasan Çelik, 27'nci dakikada İsmail Kulet ve 73'üncü dakikada Seçim Can'la bulduğu gollere ev sahibi kırmızı-siyahlılar yalnız 76'ncı dakikada Eray Gürcan'ın penaltısıyla yanıt verebildi.
DHA-Spor - Türkiye-Uşak - UŞAK,