Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşakspor - Aliağa Futbol: 1-4

         ZiraatTürkiye Kupası 2'nci Turu'nda 3'üncü Lig temsilcisi Aliağa Futbol, deplasmanda 2'nci Lig ekibi Uşakspor 4-1 yenerek 3'üncü tura çıktı. Uşak 1 Eylül Stadı'nda konuk sarı-lacivertlilerin 17 ve 84'üncü dakikalarda Hasan Çelik, 27'nci dakikada İsmail Kulet ve 73'üncü dakikada Seçim Can'la bulduğu gollere ev sahibi kırmızı-siyahlılar yalnız 76'ncı dakikada Eray Gürcan'ın penaltısıyla yanıt verebildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 16:12 Güncelleme: 11.10.2023 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşakspor - Aliağa Futbol: 1-4
        ABONE OL
        ABONE OL

         ZiraatTürkiye Kupası 2'nci Turu'nda 3'üncü Lig temsilcisi Aliağa Futbol, deplasmanda 2'nci Lig ekibi Uşakspor 4-1 yenerek 3'üncü tura çıktı. Uşak 1 Eylül Stadı'nda konuk sarı-lacivertlilerin 17 ve 84'üncü dakikalarda Hasan Çelik, 27'nci dakikada İsmail Kulet ve 73'üncü dakikada Seçim Can'la bulduğu gollere ev sahibi kırmızı-siyahlılar yalnız 76'ncı dakikada Eray Gürcan'ın penaltısıyla yanıt verebildi.

        DHA-Spor - Türkiye-Uşak - UŞAK,

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Putin'den Filistin'e destek
        Putin'den Filistin'e destek
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        60 milyar dolarlık dev satın alma
        60 milyar dolarlık dev satın alma
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Eniştesini yaraladı! Kız kardeşini öldürdü!
        Eniştesini yaraladı! Kız kardeşini öldürdü!
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        O anlar kamerada! İstanbul'un göbeğinde kaldırım çöktü, kadın içine düştü!
        O anlar kamerada! İstanbul'un göbeğinde kaldırım çöktü, kadın içine düştü!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"
        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        Çebi aday oluyor!
        Çebi aday oluyor!
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'

        Benzer Haberler

        Uşak Ticaret Borsası
        Uşak Ticaret Borsası
        Uşak Ticaret Borsası
        Uşak Ticaret Borsası
        Uşak'ta uyuşturucu bulunan otomobilin sürücüsü tutuklandı
        Uşak'ta uyuşturucu bulunan otomobilin sürücüsü tutuklandı
        Vali Ergün, Uşak Üniversitesini ziyaret etti
        Vali Ergün, Uşak Üniversitesini ziyaret etti
        Uşak'ta kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
        Uşak'ta kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
        Uşak Ticaret Borsası
        Uşak Ticaret Borsası