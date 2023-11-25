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        AK Parti Uşak İl Kadın Kolları'ndan kadına yönelik şiddetle mücadele günü açıklaması

        AK Parti Uşak İl Kadın Kolları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 12:35 Güncelleme: 25.11.2023 - 12:43
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        AK Parti Uşak İl Kadın Kolları'ndan kadına yönelik şiddetle mücadele günü açıklaması
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        AK Parti Uşak İl Kadın Kolları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenledi.

        AK Parti Uşak İl Başkanlığında, 81 ildeki kadın kolları teşkilatlarıyla eş zamanlı olarak basın toplantısı düzenledi.

        Burada basın açıklamasını okuyan AK Parti Uşak İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, kadına yönelik şiddete karşı mücadelede kararlı olduklarını belirtti.

        Gazze'de masum kadın ve çocukların öldürüldüğünü aktaran Sabancı, "AK Parti olarak kadına yönelik şiddetle mücadelede 21 yıldır kararlı bir duruş sergiliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sık sık vurguladığı gibi 'kadına şiddetin, insanlığa ihanet olduğu' düşüncesiyle birçok adım attık. Kadının eğitim hakkı başta olmak üzere fırsat eşitliği, iş gücü piyasasına ve karar alma mekanizmalarına katılımı hükümetlerimizin öncelikli politika alanlarındandır. Şiddet sadece ülkemizin değil maalesef tüm dünyanın sorunudur, tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. Şunu apaçık söylüyoruz ki bu konuda asla toleransımız yok." ifadelerini kullandı.

        Basın toplantısında "Dünya Gazze'de öldürülen kadınlara sessiz", "Gazze: Kadın ve çocuk mezarlığı", "Sevgi yeşertir, şiddet soldurur", "Kadına şiddet insanlığa ihanet", "Aile güçlenirse birey güçlenir" yazılı dövizler açıldı.

        Basın toplantısına İl Başkanı Himmet Yaşar ile İl Gençlik Kolları Başkanı İsmet Özkan da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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