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        Uşak Valisi Ergün ve Belediye Başkanı Çakın öğretmenlerle buluştu

        Uşak Valisi Turan Ergün ile Belediye Başkanı Mehmet Çakın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla eğitimcilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 14:05 Güncelleme: 25.11.2023 - 14:07
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        Uşak Valisi Ergün ve Belediye Başkanı Çakın öğretmenlerle buluştu
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        Uşak Valisi Turan Ergün ile Belediye Başkanı Mehmet Çakın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla eğitimcilerle bir araya geldi.

        Atapark'taki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Ergün, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu söyledi.

        Ülkelerin gelişmişliğinin arkasında iyi bir eğitim sisteminin olduğunu dile getiren Ergün, şunları kaydetti:

        "Aslında her meslek kendi açısından kıymetlidir ama bugün her mesleğin şekillenmesinde, oluşmasında, ahlaki yapısının belirlenmesinde yine öğretmenler yer aldığı için öğretmenlik kutsal bir meslektir. Öğretmen sadece ilim, irfan öğreten bilim öğreten akademik açıdan öğrencileri geliştiren bir meslek gurubu da değildir. Öğretmenler aynı zamanda ahlaklı, toplumunu, devletini, milletini, insanını, tarihini seven, iyi insanlarda yetiştirmek için onları hazırlayan insanlardır. Dünyayı değiştiren bütün liderlerin arkasında birer öğretmen var."

        Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise öğretmenlerle buluşmaktan duyduğunu memnuniyeti dile getirdi.

        Pek çok projeyi İl Milli Eğitim Müdürlüğü'yle birlikte yürüttüklerini ifade eden Çakın, "Öğretmenlerimiz bizlere her zaman çok destek veriyorlar. Birçok kadın koordinasyon, genç kuşak projelerimizde birlikte çalışma imkanı buluyoruz. Bundan sonraki güzel projeleri de birlikte hayata geçirmek, sizlerle birlikte şehrimizin daha iyi olması, kalkınması için çalışmaya özen göstereceğiz. Bizler sizlerin istek ve görüşlerinize hizmet etmeye her zaman hazırız." diye konuştu.

        Programa Ergün'ün eşi Hülya Ergün, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel ve öğretmenler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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