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        Uşak'ta uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 14:42 Güncelleme: 25.11.2023 - 14:44
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        Uşak'ta uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki şüpheli tutuklandı
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        Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde şüpheli bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan F.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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