Uşak'ta uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki şüpheli tutuklandı

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde şüpheli bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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