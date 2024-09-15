Uşakspor - Balıkesirspor: 0-2
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sahasında Balıkesirspor'u konuk eden Uşakspor müsabakayı 2-0 kaybetti.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sahasında Balıkesirspor'u konuk eden Uşakspor müsabakayı 2-0 kaybetti. Konuk ekip Balıkesirspor, 45'inci dakikada Artun'un golüyle öne geçti: 0-1. İlk yarıyı üstün tamamlayan Balıkesirspor, 87'nci dakikada Volkan'ın golüyle rahatladı: 0-2. Uşak deplasmanından galibiyetle ayrılan Balıkesirspor 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi.
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