Uşakspor - Nevşehir Belediyespor: 3-0

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Uşakspor evinde Nevşehir Belediyespor'u farklı mağlup etti: 3-0. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki maçta kırmızı-siyahlıların gollerini 49'uncu dakikada Murat Torun, 90+6'ncı dakikada Fatih Üge ve 90+8'de kendi kalesine Alihan Kazmaz attı. Konuk ekipte 81'inci dakikada Ahmet Özer kırmızı kartla oyundan atıldı. Grupta Uşakspor bu skorla 4 maçta 3 galibiyetle 9 puana ulaştı.

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