Uşakspor'da imzalar konuştu

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı Play-Off hattının 1 puan ve 1 basamak gerisinde tamamlayan Uşakspor ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar son olarak Mazıdağı Fosfatspor'dan 32 yaşındaki sol kanat Ahmet Buğrahan Tuncay ve İnegöl Kafkasspor'dan 26 yaşındaki stoper Yusuf Turhan ile 1.5'ar yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Onursal Başkan Özkan Yalım ve Kulüp Başkanı Doğukan Kurnaz katıldı. Uşakspor daha önce devre arasında sol kanat oyuncuları Ayhan Taşlı ve Yusufhan Çalık ile orta saha oyuncusu Ercan Çifci sözleşme imzalamıştı.