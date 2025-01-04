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        Uşakspor'da imzalar konuştu

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı Play-Off hattının 1 puan ve 1 basamak gerisinde tamamlayan Uşakspor ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 11:21 Güncelleme: 04.01.2025 - 11:25
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        Uşakspor'da imzalar konuştu
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı Play-Off hattının 1 puan ve 1 basamak gerisinde tamamlayan Uşakspor ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar son olarak Mazıdağı Fosfatspor'dan 32 yaşındaki sol kanat Ahmet Buğrahan Tuncay ve İnegöl Kafkasspor'dan 26 yaşındaki stoper Yusuf Turhan ile 1.5'ar yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Onursal Başkan Özkan Yalım ve Kulüp Başkanı Doğukan Kurnaz katıldı. Uşakspor daha önce devre arasında sol kanat oyuncuları Ayhan Taşlı ve Yusufhan Çalık ile orta saha oyuncusu Ercan Çifci sözleşme imzalamıştı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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