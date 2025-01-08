Uşak'ta minibüsle çarpışan motosikletli öldü; kaza kamerada

UŞAK’ta minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü Kazım Kozak (26), yaşamını yitirdi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Şehit İsmail Çetin Caddesi ile Birinci Dolunay Sokak kavşağında meydana geldi. Kazım Kozak yönetimindeki 35 BZZ 644 plakalı motosiklet ile S.K. (32) yönetimindeki 64 ACN 468 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Kozak ağır yaralanırken, motosiklet ise park halindeki 64 NE 510 plakalı otomobile çarparak durdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kozak, ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kozak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kozak’ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.