Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta minibüsle çarpışan motosikletli öldü; kaza kamerada

        UŞAK'ta minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü Kazım Kozak (26), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 21:36 Güncelleme: 08.01.2025 - 21:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta minibüsle çarpışan motosikletli öldü; kaza kamerada
        ABONE OL

        UŞAK’ta minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü Kazım Kozak (26), yaşamını yitirdi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Şehit İsmail Çetin Caddesi ile Birinci Dolunay Sokak kavşağında meydana geldi. Kazım Kozak yönetimindeki 35 BZZ 644 plakalı motosiklet ile S.K. (32) yönetimindeki 64 ACN 468 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Kozak ağır yaralanırken, motosiklet ise park halindeki 64 NE 510 plakalı otomobile çarparak durdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kozak, ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kozak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kozak’ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

        Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Los Angeles'ta yangın! 30 bin kişi tahliye edildi
        Los Angeles'ta yangın! 30 bin kişi tahliye edildi
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Selim İleri hayatını kaybetti
        Selim İleri hayatını kaybetti
        Domuzlardan kaçarken uçuruma düştü!
        Domuzlardan kaçarken uçuruma düştü!
        Trump'ın Grönland ısrarı ve ABD'nin Kuzey Kutbu Stratejisi
        Trump'ın Grönland ısrarı ve ABD'nin Kuzey Kutbu Stratejisi
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Şeyda polisin katili için karar!
        Şeyda polisin katili için karar!
        '2025'te rüzgar arkamızdan esecek'
        '2025'te rüzgar arkamızdan esecek'
        Türk mutfağına merak saldı
        Türk mutfağına merak saldı
        Koç'tan Galatasaray ve Özbek'e sert sözler!
        Koç'tan Galatasaray ve Özbek'e sert sözler!
        8 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        8 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Bakan Fidan: Kıbrıs'ta tek yol iki devletli çözüm
        Bakan Fidan: Kıbrıs'ta tek yol iki devletli çözüm
        "Ekonomide kırılganlıkları azalttık"
        "Ekonomide kırılganlıkları azalttık"
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        "Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın"
        "Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın"
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        Eren Elmalı artık imzaya kaldı!
        Eren Elmalı artık imzaya kaldı!
        Tutuklandılar
        Tutuklandılar
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!

        Benzer Haberler

        Uşak'ta minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Uşak'ta minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Uşak'ta çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörünün ölümüne ilişki...
        Uşak'ta çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörünün ölümüne ilişki...
        Uşak'ta evde çıkan yangın söndürüldü
        Uşak'ta evde çıkan yangın söndürüldü
        Uşak'ta yıkım sırasında göçük altında kalan iş makinesi operatörü hayatını...
        Uşak'ta yıkım sırasında göçük altında kalan iş makinesi operatörü hayatını...
        GÜNCELLEME 2 - Uşak'ta bina, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü
        GÜNCELLEME 2 - Uşak'ta bina, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü
        Uşak'ta yıkım sırasında iş makinesi operatörü göçük altında kaldı
        Uşak'ta yıkım sırasında iş makinesi operatörü göçük altında kaldı