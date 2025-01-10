Uşakspor'dan iki takviye daha

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ara transfer döneminin hareketli takımlarından Uşakspor kadrosuna iki takviye daha yaptı. Kırmızı-siyahlı kulüp, Amasyaspor FK'dan 21 yaşındaki sağ bek Emirhan Tak ve Erbaaspor'dan 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Selim Kayacı ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcuların imza törenlerine Sportif Direktör Hasip Hayırcı katıldı.

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