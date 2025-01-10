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        Uşakspor'dan iki takviye daha

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ara transfer döneminin hareketli takımlarından Uşakspor kadrosuna iki takviye daha yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 13:01 Güncelleme: 10.01.2025 - 13:05
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        Uşakspor'dan iki takviye daha
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ara transfer döneminin hareketli takımlarından Uşakspor kadrosuna iki takviye daha yaptı. Kırmızı-siyahlı kulüp, Amasyaspor FK'dan 21 yaşındaki sağ bek Emirhan Tak ve Erbaaspor'dan 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Selim Kayacı ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcuların imza törenlerine Sportif Direktör Hasip Hayırcı katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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