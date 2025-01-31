Çekici ile çarpışan motosikletli iki gün sonra hayatını kaybetti

UŞAK'ta oto-çekicisi ile çarpışan motosikletin sürücüsü Yusuf Özalp (21), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza 29 Ocak'ta saat 16.00 sıralarında Sarayaltı Mahallesi Celal Bayar Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Özalp (21) yönetimindeki 64 ADT 518 plakalı motosiklet, E.Z (38) idaresindeki 64 BG 223 plakalı çekici ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Özalp, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alına Özalp, doktorların müdahalesine rağmen bu sabah hayatını kaybetti.