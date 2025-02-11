Uşakspor'un son transferi Arda

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ara transfer döneminin hareketli kulübü Uşakspor kadrosuna Süper Lig ekibi Sivasspor'un 19 yaşındaki genç yeteneği Arda Karaca'yı dahil etti. Altınordu altyapısında yetişerek ardından Sivasspor'a transfer olan sol kanat oyuncusu Uşak Belediye Başkanı ve kulüp onursal başkanı Özkan Yalım ile kulüp başkanı Doğukan Kurnaz’ın katıldığı törenle 2,5 yıllığına kırmızı-siyahlılara imza attı. Grupta 7 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Nevşehir Belediyespor'u deplasmanda yenerek son veren Uşakspor, Play-Off yarışına yeniden tutunmuştu.

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