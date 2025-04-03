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        Uşak Spor yenilgiyi unuttu

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla Play-Off hattına dönen Uşak Spor 9 maçtır yenilmedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 13:03 Güncelleme: 03.04.2025 - 13:03
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        Uşak Spor yenilgiyi unuttu
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        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla Play-Off hattına dönen Uşak Spor 9 maçtır yenilmedi. Kırmızı-siyahlı ekip dün erteleme maçında İnegöl Kafkas Spor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak 41 puana ulaştı. Uşak Spor, grupta son 4 maç öncesi beşinci sırada yer alıp Play-Off'u garantilemeye yaklaştı. Uşak Spor futbolcusu Yusuf Turhan ise İnegöl deplasmanı öncesi babası Ersin Turhan'ın vefat haberiyle sarsıldı. Kırmızı-siyahlılar maç günü babasını toprağa veren futbolcu için başsağlığı mesajı yayınladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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