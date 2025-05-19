Uşak'ta Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutladı
SÜPER Lig'in 36'ncı haftasında evinde Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu Uşak'taki taraftarlar tarafından coşkuyla kutladı.
SÜPER Lig'in 36'ncı haftasında evinde Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu Uşak’taki taraftarlar tarafından coşkuyla kutladı.
Galatasaray’ın Kayserispor'u 3-0 yenerek 25’inci şampiyonluğunu kazanmasıyla birlikte Uşak’ta sarı-kırmızılı taraftarlar 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda toplandı. Ellerinde sarı-kırmızı bayraklarla birlikte meşaleler yakan taraftarlar, marşlar söyledi. Şampiyonluğu kutlayan Galatasaray taraftarları araçlarıyla kent merkezinde tur attı.
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