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        Uşakspor'da Ergün Penbe dönemi

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off oynama fırsatını son hafta kaçıran Uşakspor, teknik direktörlük görevine Ergün Penbe'yi getirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 11:35 Güncelleme: 19.05.2025 - 11:35
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        Uşakspor'da Ergün Penbe dönemi
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off oynama fırsatını son hafta kaçıran Uşakspor, teknik direktörlük görevine Ergün Penbe'yi getirdi. Futbolculuk döneminde Galatasaray'la 2000 yılındaki UEFA Kupası dahil şampiyonluklar yaşayan, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncü olan A Milli Takım'da da forma giyen Ergün Penbe, Kırmızı-siyahlıların yeni teknik patronu oldu. Ergün Penbe futbolculuk döneminin ardından Hacettepe, Kartalspor, Erciyesspor, Giresunspor, İnegölspor, Tarsus İdmanyurdu, Çorumspor ve son olarak bu sezon Yeni Mersin İdmanyurdu'nda teknik direktörlük yapmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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