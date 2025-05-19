Uşakspor'da Ergün Penbe dönemi
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off oynama fırsatını son hafta kaçıran Uşakspor, teknik direktörlük görevine Ergün Penbe'yi getirdi.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off oynama fırsatını son hafta kaçıran Uşakspor, teknik direktörlük görevine Ergün Penbe'yi getirdi. Futbolculuk döneminde Galatasaray'la 2000 yılındaki UEFA Kupası dahil şampiyonluklar yaşayan, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncü olan A Milli Takım'da da forma giyen Ergün Penbe, Kırmızı-siyahlıların yeni teknik patronu oldu. Ergün Penbe futbolculuk döneminin ardından Hacettepe, Kartalspor, Erciyesspor, Giresunspor, İnegölspor, Tarsus İdmanyurdu, Çorumspor ve son olarak bu sezon Yeni Mersin İdmanyurdu'nda teknik direktörlük yapmıştı.
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