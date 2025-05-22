Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Hemzemin geçitte trenin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı

        UŞAK'ta kontrolsüz hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı traktörün sürücüsü İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 15:53 Güncelleme: 22.05.2025 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hemzemin geçitte trenin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UŞAK'ta kontrolsüz hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı traktörün sürücüsü İ.U. yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Ovademirler Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir-Uşak seferini yapan, makinistliğini O.E.'nin yaptığı 32601 sefer sayılı yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitte İ.U. yönetimindeki 64 NA 702 plakalı traktöre çarptı. Rayların üzerine devrilen traktörün sürücüsü İ.U., hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İ.U., tedaviye alındı. Öte yandan ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından yolcu treni seferine, kaldığı yerden devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Topun peşine koşuyordu... 7 yaşındaydı... Öldüren oyun!
        Topun peşine koşuyordu... 7 yaşındaydı... Öldüren oyun!
        Kızını boğan annenin cezası belli oldu!
        Kızını boğan annenin cezası belli oldu!
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan dönüşü konuştu
        Galatasaray'da zorlu operasyon!
        Galatasaray'da zorlu operasyon!
        2B arazi nedir?
        2B arazi nedir?
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Yeniden Elye Wahi!
        Yeniden Elye Wahi!
        Kamyonetteki vahşette 4 gözaltı daha!
        Kamyonetteki vahşette 4 gözaltı daha!
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!
        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        Önce iyice ısınıp sonra yağmuru izleyeceğiz
        Önce iyice ısınıp sonra yağmuru izleyeceğiz
        "Suriye'ye gaz ihracatı kısa sürede başlayacak"
        "Suriye'ye gaz ihracatı kısa sürede başlayacak"
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi

        Benzer Haberler

        Uşak'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı
        Uşak'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı
        Uşak'ta refüje çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Uşak'ta refüje çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Uşak'ta Kur'an kurslarındaki çocuklar için yıl sonu etkinliği düzenlendi
        Uşak'ta Kur'an kurslarındaki çocuklar için yıl sonu etkinliği düzenlendi
        Uşak'ta Müzeler Haftası etkinliği düzenlendi
        Uşak'ta Müzeler Haftası etkinliği düzenlendi
        Uşak'ta zincirleme kaza: 7 yaralı
        Uşak'ta zincirleme kaza: 7 yaralı
        Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
        Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti