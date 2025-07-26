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        Uşak'ta meşelik yangını 16 saat sonra kontrol altında

        UŞAK'ın Sivaslı ilçesinde meşelikte çıkan yangın, 16 saat sonra kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 11:43 Güncelleme: 26.07.2025 - 11:43
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        Uşak'ta meşelik yangını 16 saat sonra kontrol altında
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        UŞAK'ın Sivaslı ilçesinde meşelikte çıkan yangın, 16 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 95 hektar alan zarar gördü.

        Yangın, dün 13.00 sıralarında Sivaslı ilçesi Hanoğlu köyü yakınlarında meşelikte çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin gece boyu devam eden müdahalesinin ardından 16 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 95 hektar alan zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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