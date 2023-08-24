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        Uşak'ta ahırda çıkan yangında 1 büyükbaş telef oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 17:27 Güncelleme: 24.08.2023 - 17:47
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        Uşak'ta ahırda çıkan yangında 1 büyükbaş telef oldu
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        UŞAK (AA) - Uşak'ın Ulubey ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 1 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Alınan bilgiye göre, Avgan köyünde Mehmet Emin İncekaya'ya ait evin bahçesindeki ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın sırasında ahırda bulunan 5 büyükbaş hayvandan 1'i telef oldu, 4 büyükbaş hayvan da yangından etkilendi.

        Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, ahır kullanılamaz hale geldi.

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