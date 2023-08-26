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        Uşak'ta şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 12:08 Güncelleme: 26.08.2023 - 12:14
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        Uşak'ta şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kent merkezinden Banaz yönüne giden M.K. yönetimindeki 35 DHN 61 plakalı otomobil, Kızılcasöğüt Kavşağı yakınlarında şarampole yuvarlandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile otomobildeki S.K, F.A. ve N.Y, ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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