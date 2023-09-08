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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi tutuklandı

        Uşak'ta, geçen ay uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 88 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 15:45 Güncelleme: 08.09.2023 - 15:50
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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi tutuklandı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen ay, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 51 ayrı operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 88 kişiden 10'u tutuklandı.

        Ev ve iş yerlerindeki aramalarda ise 28 bin 189 yeşil reçeteye tabi hap, 1527 gram metamfetamin, 664 ekstasy, 327 gram esrar, 45 kök Hint keneviri, 24 gram bonzai, 1 gram eroin, 253 ruhsatsız tabanca ve 35 tabanca fişeği ele geçirildi.

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