Uşak'taki trafik kazasında 2 kişi yaralandı Uşak'ın Ulubey ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinden Ulubey istikametine ilerleyen A.I. yönetimindeki 20 YH 027 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.G. idaresindeki 64 ABT 804 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü A.I. ve diğer otomobilde yolcu olarak bulunan N.G. yaralandı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılardan A.I'yı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, N.G'yi ise Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.